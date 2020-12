Formazioni ufficiali Roma Torino | le scelte degli allenatori

(Di giovedì 17 dicembre 2020) Ledimatch valido per la 12ª giornata del campionato di Serie A 2020/2021: leEcco gli schieramentidi, match valido per la 12ª giornata di Serie A 2020/2021.(3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Smalling, Ibanez; Bruno Peres, Veretout, Villar, Spinazzola; Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko(3-5-2): Milinkovic-Savic; Izzo, Lyanco, Buongiorno; Singo, Gojak, Meite, Linetty, Vojvoda; Lukic, Belotti. Leggi su Calcionews24.com

