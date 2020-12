Fonseca: “Vittoria meritata, abbiamo gestito male il finale” (Di venerdì 18 dicembre 2020) Il tecnico della Roma, Paulo Fonseca, ha commentato ai microfoni di Sky Sport il successo dei suoi sul Torino. Queste le sue parole: “L’obiettivo principale era vincere, sapevamo non fosse una partita facile. abbiamo vinto bene, è una partita che poi abbiamo gestito come dovevamo. Pellegrini? Oggi ha fatto un bel gol, e penso abbia fatto una bella partita, come in altre occasioni, è un giocatore importante per noi”. Sulla difesa: “Non abbiamo gestito nel miglior modo il finale di partita. Dopo il loro gol ci siamo intimoriti, forse sul 3-0 abbiamo pensato già di aver vinto a abbiamo smesso di giocare. Avremmo potuto gestire il pallone, avevamo un giocatore in più, ma loro hanno iniziato a pressare e gli abbiamo dato ... Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 18 dicembre 2020) Il tecnico della Roma, Paulo, ha commentato ai microfoni di Sky Sport il successo dei suoi sul Torino. Queste le sue parole: “L’obiettivo principale era vincere, sapevamo non fosse una partita facile.vinto bene, è una partita che poicome dovevamo. Pellegrini? Oggi ha fatto un bel gol, e penso abbia fatto una bella partita, come in altre occasioni, è un giocatore importante per noi”. Sulla difesa: “Nonnel miglior modo ildi partita. Dopo il loro gol ci siamo intimoriti, forse sul 3-0pensato già di aver vinto asmesso di giocare. Avremmo potuto gestire il pallone, avevamo un giocatore in più, ma loro hanno iniziato a pressare e glidato ...

