Fondo per le aziende in crisi: 750 milioni per chi resta in Italia

Finalmente è ufficiale: le imprese Italiane in crisi avranno a disposizione un totale di 750 milioni per uscire dalle crisi aziendali, tutelare i propri lavoratori e fare investimenti. In questo periodo di pandemia, un momento di grandi difficoltà che si sommano a crisi che già esistevano prima dell'emergenza, abbiamo lavorato per fare nascere il Fondo per la gestione delle crisi d'impresa, che da ieri è finalmente in Gazzetta Ufficiale. Lo Stato, grazie al lavoro del ministro Stefano Patuanelli, della sottosegretaria Alessandra Todde e dei parlamentari del MoVimento 5 Stelle, interviene con 300 milioni per quest'anno, 250 per l'anno prossimo, e 100 milioni l'anno a disposizione nel 2022 e nel 2023.

