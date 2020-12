Fondo di Garanzia, ABI: “Superati i 120 miliardi di euro di finanziamenti” (Di giovedì 17 dicembre 2020) (Teleborsa) – I finanziamenti richiesti dalle banche al Fondo di Garanzia hanno superato i 120 miliardi di euro. È quanto fa sapere l’Abi sulla base degli ultimi dati aggiornati a ieri. Le domande hanno raggiunto quota 1,505 milioni. Di queste, 1,030 milioni sono domande fino a 30mila euro, per oltre 20 miliardi di finanziamenti, e 163mila sono garanzie su moratorie per 3,3 miliardi di euro. Leggi su quifinanza (Di giovedì 17 dicembre 2020) (Teleborsa) – Irichiesti dalle banche aldihanno superato i 120di. È quanto fa sapere l’Abi sulla base degli ultimi dati aggiornati a ieri. Le domande hanno raggiunto quota 1,505 milioni. Di queste, 1,030 milioni sono domande fino a 30mila, per oltre 20di, e 163mila sono garanzie su moratorie per 3,3di

(Teleborsa) - I finanziamenti richiesti dalle banche al Fondo di Garanzia hanno superato i 120 miliardi di euro. È quanto fa sapere l'Abi sulla base degli ultimi dati aggiornati a ieri. Le domande ...

