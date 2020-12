Fondazione Gimbe favorevole alla chiusura a Natale per evitare la terza ondata

(Di giovedì 17 dicembre 2020) Per il presidente della, "la serrata diè l'unica possibilità per non affacciarsi al nuovo anno con ospedali ancora saturi".: “Basta giocare con i colori disorientando la popolazione” su Notizie.it.

Agenzia_Italia : Per la fondazione Gimbe 'la serrata di Natale è inevitabile' - La7tv : #lariachetira Nino #Cartabellotta, Presidente Fondazione Gimbe: 'Innanzitutto c'è stato un ritardo nell' introdurre… - La7tv : #lariachetira Nino #Cartabellotta, Presidente Fondazione Gimbe: 'Se portiamo l'Italia tutta gialla è evidente che q… - Marilenapas : RT @Agenzia_Italia: Per la fondazione Gimbe 'la serrata di Natale è inevitabile' - ladyrosmarino : L'unica fondazione seria e razionale #Gimbe -

Ultime Notizie dalla rete : Fondazione Gimbe

CAGLIARI. Nell'ultima settimana la Sardegna registra una situazione in peggioramento, rispetto ai sette giorni precedenti, sia per quanto riguarda i casi attualmente positivi per 100mila abitanti, 938 ...La morsa del Covid-19 non smette di stringere l'Italia. Ecco l'ultimo monitoraggio della fondazione GIMBE relativo ai giorni 9-15 dicembre ...