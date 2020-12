Fondazione Ente Ville Vesuviane, martedì 22 dicembre l’InCanto di Natale in diretta streaming (Di giovedì 17 dicembre 2020) Fedele alla sua tradizione, la Fondazione Ente Ville Vesuviane conferma anche quest’anno il suo appuntamento natalizio con il pubblico proponendo, martedì 22 dicembre, alle ore 17, in diretta streaming da Villa Campolieto InCanto di Natale, concerto della Corale Vesuviana diretta da Domenico Cozzolino, con la partecipazione dei solisti Maria Pia Barlucchi (soprano), Salvatore de Crescenzo (tenore), Francesca Formisano, Giuseppe Parisi (popolare), accompagnati alla chitarra da Giovanni D’Angelo. In programma i brani classici del repertorio natalizio: “Adeste Fideles”, “Ave Maria” di Caccini, “Joy” di Watts, “Alto e Glorioso” di Frisina, “Hark the Herald” di Mendelssohn, “Oh Happy Day”, “Quanno nascette Ninno” di Alfonso ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 17 dicembre 2020) Fedele alla sua tradizione, laconferma anche quest’anno il suo appuntamento natalizio con il pubblico proponendo,22, alle ore 17, inda Villa Campolieto InCanto di, concerto della Corale Vesuvianada Domenico Cozzolino, con la partecipazione dei solisti Maria Pia Barlucchi (soprano), Salvatore de Crescenzo (tenore), Francesca Formisano, Giuseppe Parisi (popolare), accompagnati alla chitarra da Giovanni D’Angelo. In programma i brani classici del repertorio natalizio: “Adeste Fideles”, “Ave Maria” di Caccini, “Joy” di Watts, “Alto e Glorioso” di Frisina, “Hark the Herald” di Mendelssohn, “Oh Happy Day”, “Quanno nascette Ninno” di Alfonso ...

tuttoggi : È stato inaugurato “Insieme per San Francesco”, progetto per la tutela e valorizzazione della Basilica Inferiore di… - IzzoEdo : RT @FarodiRoma: L’istituzione Povera Costante Maria festeggia i 140 anni dalla fondazione con il libro dell’ex allieva Ermanna Zarroli, sto… - fabrifibra65 : RT @fisascat: Fondazione @f_enasarco Una larga intesa tra le Parti Sociali per il futuro dell’Ente previdenziale degli #Agenti e dei #Rappr… - FarodiRoma : L’istituzione Povera Costante Maria festeggia i 140 anni dalla fondazione con il libro dell’ex allieva Ermanna Zarr… - Federic49238225 : L'idea di istituire un ente di cybersicurezza che metta in comunicazione il DIS con università e imprese è buona, e… -

Ultime Notizie dalla rete : Fondazione Ente Fondazione Ente Ville Vesuviane - Visite on line alla scoperta di Villa Campolieto e Villa delle Ginestre Torrechannel Luminarie a Forcella e in via Tribunali, Paliotto e Laurito: “Segnale di rinascita e speranza”

Si rafforza così la rete costruita sul territorio con numerosi enti, tra cui la Fondazione Trianon Viviani con la cui direttrice Marisa Laurito abbiamo costruito una sinergia operativa", ha ...

Tasselli spiega le attività del Parco di Pinocchio

Dietro al prestigio di realtà culturali come la Fondazione Carlo Collodi c’è il contributo di figure, che curano il rapporto con la stampa, impegnate nell’ideazione di contenuti social. Dalla frazione ...

Si rafforza così la rete costruita sul territorio con numerosi enti, tra cui la Fondazione Trianon Viviani con la cui direttrice Marisa Laurito abbiamo costruito una sinergia operativa", ha ...Dietro al prestigio di realtà culturali come la Fondazione Carlo Collodi c’è il contributo di figure, che curano il rapporto con la stampa, impegnate nell’ideazione di contenuti social. Dalla frazione ...