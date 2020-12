Flavio Insinna sorpreso in camerino | gli è arrivato alle spalle

Leggi su chenews

(Di giovedì 17 dicembre 2020)è statospin, ecco cosa è successo al noto conduttore: il video che ha colpito il web.(Fonte foto: Instagram, @every day)Tutte le sereentra nelle case degli italiani con L’Eredità, raccogliere il testimone di Carlo Conti e Fabrizio Frizzi non è stato facile per lui ma è riuscito a trovare un modo per entrare nel cuore del pubblico a casa. Su Instagram è apparso un video nel quale il conduttore è statoin, proprio mentre annunciava l’appuntamento con il game show più amato di Rai 1, ecco cosa è successo e come ha reagito. LEGGI ...