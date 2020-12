Flash News del 17 Dicembre 2020

Leggi su sbircialanotizia

(Di giovedì 17 dicembre 2020) In primo piano la liberazione dei diciotto pescatori partiti da Mazzara Del Vallo e detenuti in Libia per oltre cento giorni. Tra loro otto italiani. Questa mattina, a Bengasi, il Presidente del Consiglio Conte e il Ministro degli Esteri Di Maio hanno incontrato il generale Haftar, Capo delle milizie che controllano la Cirenaica, regione Orientale del Paese. Apprezzamento per l’impegno profuso dal Capo dello Stato Mattarella, che ha appreso con soddisfazione la notizia. Intanto, grande la gioia e l’attesa per il ritorno dei pescatori nel Comune della Sicilia, le famiglie dicono “per noi è già Natale”; La visita a Bengasi del Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha imposto un rinvio degli impegni previsti questa mattina a Palazzo Chigi, dall’incontro con Italia Viva per la verifica di Governo, al tavolo per le nuove misure anti Covid in vista del Natale. Slitta alle 17 il ...