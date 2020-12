Firenze, coppia albanese fatta a pezzi: si cerca il figlio evaso dai domiciliari (Di giovedì 17 dicembre 2020) Gli investigatori che indagano sul mistero delle valige con i pezzi di cadavere ritrovate nel campo vicino al carcere di Sollicciano, stanno cercando Taulant Pasho, il figlio maschio dei coniugi albanesi Shpetim e Teuta Pasho, 54 e 52 anni, i cui corpi mutilati erano appunto dentro quelle valige. L'uomo è al centro di una serie di accertamenti e verifiche Leggi su firenzepost (Di giovedì 17 dicembre 2020) Gli investigatori che indagano sul mistero delle valige con idi cadavere ritrovate nel campo vicino al carcere di Sollicciano, stannondo Taulant Pasho, ilmaschio dei coniugi albanesi Shpetim e Teuta Pasho, 54 e 52 anni, i cui corpi mutilati erano appunto dentro quelle valige. L'uomo è al centro di una serie di accertamenti e verifiche

