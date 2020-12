Firenze, cadaveri nelle valigie: indagini sul figlio della coppia e quei “40-50mila euro scomparsi”. Ora in campo c’è anche l’Interpol (Di giovedì 17 dicembre 2020) Le indagini sui corpi fatti a pezzi e messi in quattro valigie, recuperate in un campo a ridosso della recinzione del carcere fiorentino di Sollicciano, si stanno concentrando su Taulant Pasho, 33 anni, il figlio maschio dei coniugi albanesi Shpetim e Teuta Pasho, 54 e 52 anni all’epoca della scomparsa nel 2015, i cui cadaveri mutilati sono stati trovati nei giorni scorsi lungo la superstrada Firenze-Pisa-Livorno. L’uomo è al centro di una serie di accertamenti e verifiche da parte degli investigatori dei carabinieri coordinati dal pubblico ministero Ornella Galeotti. I militari dell’Arma hanno anche attivato le richieste di verifiche all’Interpol per accertare “un attuale stato di detenzione” di Pasho in un istituto ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 17 dicembre 2020) Lesui corpi fatti a pezzi e messi in quattro, recuperate in una ridossorecinzione del carcere fiorentino di Sollicciano, si stanno concentrando su Taulant Pasho, 33 anni, ilmaschio dei coniugi albanesi Shpetim e Teuta Pasho, 54 e 52 anni all’epocascomparsa nel 2015, i cuimutilati sono stati trovati nei giorni scorsi lungo la superstrada-Pisa-Livorno. L’uomo è al centro di una serie di accertamenti e verifiche da parte degli investigatori dei carabinieri coordinati dal pubblico ministero Ornella Galeotti. I militari dell’Arma hannoattivato le richieste di verifiche alper accertare “un attuale stato di detenzione” di Pasho in un istituto ...

