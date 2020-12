Fiorentina-Sassuolo, Prandelli: “Felice per il gol, ma non parlo degli arbitri. Kouamè? Gli ho tirato le orecchie…” (Di giovedì 17 dicembre 2020) Non vanno oltre il pari Fiorentina e Sassuolo.Termina con il risultato di 1-1 il match tra Fiorentina e Sassuolo andato in scena questa sera al "Franchi". l neroverdi trovano il vantaggio con Traore, ma un rigore di Vlahovic salva la viola al 35°. Una sfida analizzata dal tecnico gigliato, Cesare Prandelli, intervenuto nella consueta conferenza stampa pre-gara.“Sono Felice sempre quando la Fiorentina fa gol, specie se con un ragazzo giovane su cui credo molto. C’è stata una bella reazione, vuol dire che ce lo abbiamo dentro. La difesa a 3? Mi sono accorto che con quella a 4 stavamo troppo larghi, ma l’importante è cercare di costruire e di andare in profondità. Ho avuto le risposte che cercavo da parte di tutti. Bonaventura? Se non è stato il migliore in campo, quasi. ... Leggi su mediagol (Di giovedì 17 dicembre 2020) Non vanno oltre il pari.Termina con il risultato di 1-1 il match traandato in scena questa sera al "Franchi". l neroverdi trovano il vantaggio con Traore, ma un rigore di Vlahovic salva la viola al 35°. Una sfida analizzata dal tecnico gigliato, Cesare, intervenuto nella consueta conferenza stampa pre-gara.“Sonosempre quando lafa gol, specie se con un ragazzo giovane su cui credo molto. C’è stata una bella reazione, vuol dire che ce lo abbiamo dentro. La difesa a 3? Mi sono accorto che con quella a 4 stavamo troppo larghi, ma l’importante è cercare di costruire e di andare in profondità. Ho avuto le risposte che cercavo da parte di tutti. Bonaventura? Se non è stato il migliore in campo, quasi. ...

