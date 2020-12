Fiorentina, Prandelli: “Ottima prestazione, possiamo fare male agli avversari. Ribéry? Decisivo ad una condizione” (Di giovedì 17 dicembre 2020) Sospiro di sollievo per il tecnico della Fiorentina, Cesare Prandelli. Dopo il pari di ieri sera, conquistato contro il Sassuolo di Roberto De Zerbi, il tecnico viola ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport per analizzare la prova offerta dai suoi. Tra i tanti temi analizzati da Prandelli, anche quello relativo all'importanza del centrocampista offensivo francese, Franck Ribéry, per la squadra.Di seguito le parole del tecnico della Fiorentina."Ottima prestazione, era quello che volevamo dall’inizio. Se questa prestazione verrà analizzata bene, i giocatori si renderanno conto che non possiamo soltanto avere una mentalità dove vai a chiudere ma possiamo anche avere qualità per andare a far ... Leggi su mediagol (Di giovedì 17 dicembre 2020) Sospiro di sollievo per il tecnico della, Cesare. Dopo il pari di ieri sera, conquistato contro il Sassuolo di Roberto De Zerbi, il tecnico viola ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport per analizzare la prova offerta dai suoi. Tra i tanti temi analizzati da, anche quello relativo all'importanza del centrocampista offensivo francese, Franck, per la squadra.Di seguito le parole del tecnico della.", era quello che volevamo dall’inizio. Se questaverrà analizzata bene, i giocatori si renderanno conto che nonsoltanto avere una mentalità dove vai a chiudere maanche avere qualità per andare a far ...

