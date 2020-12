Finale di Sanremo Giovani giovedì 17 dicembre su Rai 1, Morgan escluso dalla giuria (Di giovedì 17 dicembre 2020) Sanremo Giovani la Finale giovedì 17 dicembre, Amadeus annuncia i Big di Sanremo Update 17 dicembre ore 20:25: prima della diretta Morgan è stato escluso dalla giuria di Sanremo Giovani per le parole rivolte contro il programma e contro il direttore artistico Amadeus. Nei giorni scorsi si era scagliato contro tutti per la sua esclusione dai Big del Festival. I giurati saranno solo 3. Amanti di Sanremo giovedì 17 dicembre avrete il vostro antipasto televisivo. Su Rai 1 ci sarà infatti la Finale di Sanremo Giovani in cui si scopriranno i nomi degli 8 ... Leggi su dituttounpop (Di giovedì 17 dicembre 2020)la17, Amadeus annuncia i Big diUpdate 17ore 20:25: prima della direttaè statodiper le parole rivolte contro il programma e contro il direttore artistico Amadeus. Nei giorni scorsi si era scagliato contro tutti per la sua esclusione dai Big del Festival. I giurati saranno solo 3. Amanti di17avrete il vostro antipasto televisivo. Su Rai 1 ci sarà infatti ladiin cui si scopriranno i nomi degli 8 ...

