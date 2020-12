Fimmg Roma | Corongiu | misure funzionano | pochi casi influenza

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 17 dicembre 2020)– Nel Lazio, ad oggi, l’incidenza delle sindromili e’ pari a 1,37ogni mille assistiti. “E’ uno dei valori piu’ bassi mai registrati nella cinquantesima settimana. Siamo al di sotto della soglia nazionale, pari a 1,9ogni mille, ma in generale per essere dicembre non c’e’ nessuna circolazione virale”. Lo ha detto la presidente della, Maria, in un colloquio con l’agenzia Dire. Secondo il report Influnet, in Italia nella scorsa stagione in questa settimana il livello di incidenza era pari a 3,5per mille assistiti. “Lo stesso dato che registravamo anche nel Lazio, anzi ricordo che nel 2017 eravamo quasi al 5 per mille- aggiunge- Il merito di questa situazione e’ ascrivibile ...