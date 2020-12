Filippo Nardi verso la squalifica per le frasi contro Maria Teresa Ruta? (Di giovedì 17 dicembre 2020) Filippo Nardi al Grande Fratello Vip 5 rischia la squalifica. Stavolta non è per aver spifferato del possibile allungamento del reality oltre l’8 febbraio (possibilità che comunque è stata esclusa da Signorini in seguito) ma per frasi volgari e sessiste contro Maria Teresa Ruta e le donne della casa. Filippo Nardi e le frasi squallide contro la Ruta Filippo Nardi al GF Vip 5 si è più volte lasciato andare a frasi infelici nei confronti di Maria Teresa. Tra i due non corre buon sangue ma il dj inglese ha esagerato più volte dicendo cose molto volgari alle spalle della donna. Oltre ad ... Leggi su tutto.tv (Di giovedì 17 dicembre 2020)al Grande Fratello Vip 5 rischia la. Stavolta non è per aver spifferato del possibile allungamento del reality oltre l’8 febbraio (possibilità che comunque è stata esclusa da Signorini in seguito) ma pervolgari e sessistee le donne della casa.e lesquallidelaal GF Vip 5 si è più volte lasciato andare ainfelici nei confronti di. Tra i due non corre buon sangue ma il dj inglese ha esagerato più volte dicendo cose molto volgari alle spalle della donna. Oltre ad ...

