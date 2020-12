Filippo Nardi si accanisce contro Maria Teresa Ruta e le donne della casa: interviene Guenda Goria (Di giovedì 17 dicembre 2020) Filippo Nardi è entrato al Grande Fratello Vip solo da qualche giorno e ha già sviluppato una feroce antipatia verso Maria Teresa Ruta. La conduttrice non sta attraversando un periodo esattamente roseo all’interno della casa: dapprima si è scontrata con l’amica Stefania Orlando, poi è stata criticata da Samantha De Grenet sulle condizioni igieniche della cucina, infine è stata presa di mira da Filippo Nardi. Quest’ultimo non si è risparmiato critiche, battute al vetriolo e strali verso Maria Teresa che è diventata il suo bersaglio preferito. Non si contano più le frecciatine, più o meno esplicite, anche di natura sessuale, che con sdegno e derisione le ha indirizzato e il web è ... Leggi su trendit (Di giovedì 17 dicembre 2020)è entrato al Grande Fratello Vip solo da qualche giorno e ha già sviluppato una feroce antipatia verso. La conduttrice non sta attraversando un periodo esattamente roseo all’interno: dapprima si è scontrata con l’amica Stefania Orlando, poi è stata criticata da Samantha De Grenet sulle condizioni igienichecucina, infine è stata presa di mira da. Quest’ultimo non si è risparmiato critiche, battute al vetriolo e strali versoche è diventata il suo bersaglio preferito. Non si contano più le frecciatine, più o meno esplicite, anche di natura sessuale, che con sdegno e derisione le ha indirizzato e il web è ...

