Filippo Nardi senza freni propone il tea bag alla Ruta: espulsione immediata per il conte (Di giovedì 17 dicembre 2020) Un fiume in piena Filippo Nardi al GF Vip 5: il conte, già famoso per la permanenza interrotta nella seconda edizione del reality in versione Nip, rischia di procurarsi un'espulsione per la proposta indecente del tea bag. Sembra proprio cercare l'allontanamento il 50enne inglese, già segnalato dagli utenti del web per le sue uscite poco rispettose. E a farne i danni, casualmente, è sempre Maria Teresa Ruta. Già nell'occhio dell'ultimo arrivato per una frase choc riferita in giardino durante una discussione, la conduttrice si sarebbe trovata, suo malgrado, ancora al centro dell'attenzione – non certo benevola – di Filippo. Leggi anche >> Flirt in corso tra Nardi e la Mello, bacio in bagno nella notte, Rosalinda: «Un giocattolo che butti ...

trash_italiano : - dove sono le sigarette? - una volta dicessi una cosa sensata, Pupo Grazie Filippo Nardi. Come sempre fondamentale. #GFVIP - Monica95596385 : RT @oocgfvip5: Filippo Nardi verso la squalifica, che Signorini aveva già richiesto di effettuare senza attendere la puntata. Fonte: @tvblo… - 97fe67cc845e42b : RT @RickyGol22: Mi state dicendo che la squalifica di Filippo Nardi è quasi confermata per venerdì? FRANCESCO MARIA OPPINI, TI MI DEVI DAR… - caoschehodentro : Ma squalificate Filippo Nardi e sostituitelo con Olimpia Madonia, me la immagino già con Maria Teresa #GFvip - VickHarmo18 : RT @__francesco_0: ?????????????????????????? Il Grande Fratello Vip sta decidendo in queste ore il tipo di provvedimento da prendere per F… -