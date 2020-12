Filippo Nardi frase shock al GF Vip su Maria Teresa Ruta: “Quanto mi date se…” (VIDEO) (Di giovedì 17 dicembre 2020) frase shock di Filippo Nardi al Grande Fratello Vip. Nel mirino del concorrente, per il quale i social chiedono a gran voce l’eliminazione immediata, c’è Maria Teresa Ruta e alcune strane perversioni sessuali nei suoi confronti: “Quanto mi date se teabaggo sulla Ruta?”, chiede ironicamente il conduttore e dj, che però non si accorge di come sia stato fuori luogo il suo commento. In alto il VIDEO. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 17 dicembre 2020)dial Grande Fratello Vip. Nel mirino del concorrente, per il quale i social chiedono a gran voce l’eliminazione immediata, c’èe alcune strane perversioni sessuali nei suoi confronti: “mise teabaggo sulla?”, chiede ironicamente il conduttore e dj, che però non si accorge di come sia stato fuori luogo il suo commento. In alto il. SportFace.

trash_italiano : - dove sono le sigarette? - una volta dicessi una cosa sensata, Pupo Grazie Filippo Nardi. Come sempre fondamentale. #GFVIP - sellydemZUS : «Grande Fratello Vip 5»: fuori Filippo Nardi dopo le battute sessiste contro Maria Teresa Ruta? #fuorinardi #gfvip… - FanFerrante : In un mondo misogino fatto di filippo nardi, ragazzi siate sensibili e profondi come un Daniele Bossari #GFVIP… - andreaconcetti : Nell’apprendere con sollievo la probabile cacciata dal #gfvip di Filippo Nardi, chiedo alle donne eterosessuali: ma… - fregauncaxxo : RT @RutaAllTheWay: @cumdivido linee guida su Filippo Nardi : #FUORINARDI dire frasi sgradevoli ? ? ripeterle ? ? ridere mentre le dice ? ?… -