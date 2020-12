Filippo Nardi e Maria Teresa Ruta: frasi sessisti e insulti choc. Il popolo del web chiede la squalifica (Di giovedì 17 dicembre 2020) Filippo Nardi, insulti choc e frasi sessiste su Maria Teresa Ruta. Fan furiosi: «squalificatelo». Il conte Filippo Nardi, neoinquilino del Grande Fratello Vip, torna a far parlare di... Leggi su leggo (Di giovedì 17 dicembre 2020)sessiste su. Fan furiosi: «telo». Il conte, neoinquilino del Grande Fratello Vip, torna a far parlare di...

trash_italiano : - dove sono le sigarette? - una volta dicessi una cosa sensata, Pupo Grazie Filippo Nardi. Come sempre fondamentale. #GFVIP - Resili3nt2 : Indovinate chi ha staccato la diretta per colpa di queste due regie su Filippo Nardi? ?? #GFVIP - Michele05315617 : RT @risiat23: Io ripeto non basta cacciare nardi, bisogna mettere direttamente in nomination le persone che hanno riso alle battute su mtr… - curious_serpent : RT @oocgfvip5: Filippo Nardi verso la squalifica, che Signorini aveva già richiesto di effettuare senza attendere la puntata. Fonte: @tvblo… - puliscilveleno : È appena iniziata la santificazione di Filippo Nardi giusto perché non lo squalificheranno. #GFVIP #FUORINARDI -