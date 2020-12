Filippo Nardi dopo le frasi contro la Ruta sui social interviene Guenda Goria (Di giovedì 17 dicembre 2020) Filippo Nardi ha detto degli insulti choc e frasi se…iste su Maria Teresa Ruta i fan sono furiosi: «Squalificatelo». Filippo Nardi ha espresso un giudizio e delle frasi assolutamente discutibili nei confronti di Maria Teresa Ruta. frasi che hanno fatto infuriare molti e giudicate inammissibili da molti osservatori e fan. Filippo Nardi parlando con Stefania e Andrea in giardino ascolta uno sfogo della Orlando. «Maria Teresa Ruta – spiega – mi ha detto che Tommaso mi ha nominato perché è stato influenzato da Filippo. Mi ha detto questo solo perché non si prende con lui. Io mi sono incaz*** con lei». E a quel punto commenta: «Non sono un medico, ma Maria Teresa mi sembra ... Leggi su people24.myblog (Di giovedì 17 dicembre 2020)ha detto degli insulti choc ese…iste su Maria Teresai fan sono furiosi: «Squalificatelo».ha espresso un giudizio e delleassolutamente discutibili nei confronti di Maria Teresache hanno fatto infuriare molti e giudicate inammissibili da molti osservatori e fan.parlando con Stefania e Andrea in giardino ascolta uno sfogo della Orlando. «Maria Teresa– spiega – mi ha detto che Tommaso mi ha nominato perché è stato influenzato da. Mi ha detto questo solo perché non si prende con lui. Io mi sono incaz*** con lei». E a quel punto commenta: «Non sono un medico, ma Maria Teresa mi sembra ...

