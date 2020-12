Filippo Nardi, accusato dall’ex fidanzata “mi ha costretta ad abortire” (Di giovedì 17 dicembre 2020) L’ex fidanzata di Filippo Nardi, Veronica Graf, si è scagliata contro il gieffino facendo pesanti accuse contro di lui “mi ha costretta ad abortire”, ecco cosa ha detto Veronica Graf, fa accuse pesanti al suo ex fidanzato, ora nuovo concorrente del Gf Vip, Filippo Nardi, il quale potrebbe trovarsi in una situazione spiacevole dopo nemmeno L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di giovedì 17 dicembre 2020) L’exdi, Veronica Graf, si è scagliata contro il gieffino facendo pesanti accuse contro di lui “mi haad”, ecco cosa ha detto Veronica Graf, fa accuse pesanti al suo ex fidanzato, ora nuovo concorrente del Gf Vip,, il quale potrebbe trovarsi in una situazione spiacevole dopo nemmeno L'articolo proviene da Leggilo.org.

trash_italiano : - dove sono le sigarette? - una volta dicessi una cosa sensata, Pupo Grazie Filippo Nardi. Come sempre fondamentale. #GFVIP - cestlaviemacher : RT @oocgfvip5: Filippo Nardi verso la squalifica, che Signorini aveva già richiesto di effettuare senza attendere la puntata. Fonte: @tvblo… - fandartfemme : RT @puliscilveleno: Filippo Nardi:”Ti sbatto al muro e ti strappo le mutande” e la regia stacca. Stacca perché sta proteggendo un misogino… - Toti95292070 : @GF_diretta Per me è molto più un offesa quello che ha detto Filippo Nardi che una bestemmia sinceramente mo s ne e… - machicicrede : RT @v4l3ria1: Filippo Nardi ha letteralmente proposto (ben due volte)di eseguire una molestia sessuale sue due donne e il vostro cervello l… -