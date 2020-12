Filippo Nardi a rischio squalifica: frasi sessiste e molto gravi (Di giovedì 17 dicembre 2020) Dopo l’inaspettata nomination di Tommaso Zorzi nei confronti di Stefania Orlando, quest’ultima si sfoga in giardino con Andrea Zelletta e Filippo Nardi. «Maria Teresa Ruta – spiega – mi ha detto che Tommaso mi ha nominato perché è stato influenzato da Filippo. Mi ha detto questo solo perché non si prende con lui. Io mi sono incaz*** con lei». A questo punto, interviene Filippo Nardi: «Non sono un medico, ma Maria Teresa mi sembra borderline, psicosi a momenti». Mentre la famosa conduttrice tv dormiva con la bocca aperta con la testa appoggiata sulle gambe di Pierpaolo Pretelli, ha chiesto divertito ai suoi coinquilini: “Quanto mi pagate se teabaggo la Ruta? Io andrei, però bisogna farlo in due o in tre”. Il riferimento è ad uno scherzo molto pesante (a sfondo sessuale) che “si ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 17 dicembre 2020) Dopo l’inaspettata nomination di Tommaso Zorzi nei confronti di Stefania Orlando, quest’ultima si sfoga in giardino con Andrea Zelletta e. «Maria Teresa Ruta – spiega – mi ha detto che Tommaso mi ha nominato perché è stato influenzato da. Mi ha detto questo solo perché non si prende con lui. Io mi sono incaz*** con lei». A questo punto, interviene: «Non sono un medico, ma Maria Teresa mi sembra borderline, psicosi a momenti». Mentre la famosa conduttrice tv dormiva con la bocca aperta con la testa appoggiata sulle gambe di Pierpaolo Pretelli, ha chiesto divertito ai suoi coinquilini: “Quanto mi pagate se teabaggo la Ruta? Io andrei, però bisogna farlo in due o in tre”. Il riferimento è ad uno scherzopesante (a sfondo sessuale) che “si ...

