Fifa the Best, Lewandowski miglior giocatore. Klopp miglior allenatore (Di giovedì 17 dicembre 2020) Roma, 17 dic. - (Adnkronos) - Robert Lewandowski è il vincitore del premio 'Fifa the Best' come miglior giocatore del 2020. L'attaccante del Bayern Monaco ha avuto la meglio su Cristiano Ronaldo (Juventus) e Lionel Messi (Barcellona). Jurgen Klopp ha invece vinto il premio 'Fifa the Best' come miglior allenatore. Il tecnico tedesco del Liverpool, vincitore della Premier League, è stato preferito a Hans-Dieter Flick (Bayern Monaco) e Marcelo Bielsa (Leeds). Sarina Wiegman ha invece conquistato il premio di miglior allenatrice. Il commissario tecnico della nazionale olandese ha vinto la concorrenza dell'inglese Emma Hayes del Chelsea e della francese ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 17 dicembre 2020) Roma, 17 dic. - (Adnkronos) - Robertè il vincitore del premio 'the' comedel 2020. L'attaccante del Bayern Monaco ha avuto la meglio su Cristiano Ronaldo (Juventus) e Lionel Messi (Barcellona). Jurgenha invece vinto il premio 'the' come. Il tecnico tedesco del Liverpool, vincitore della Premier League, è stato preferito a Hans-Dieter Flick (Bayern Monaco) e Marcelo Bielsa (Leeds). Sarina Wiegman ha invece conquistato il premio diallenatrice. Il commissario tecnico della nazionale olandese ha vinto la concorrenza dell'inglese Emma Hayes del Chelsea e della francese ...

