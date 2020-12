Fifa The Best Awards, tutti i premiati della serata: solo podio per Messi e CR7, un italiano tra i vincitori (Di giovedì 17 dicembre 2020) Il Fifa The Best Awards va di scena a Zurigo.Altra serata di premiazioni e riconoscimenti per calciatori e personaggi del panorama europeo del football. Dopo l'assegnazione del Golden Boy - noto premio instituito dal quotidiano TuttoSport -, a Zurigo sono stati diversi i vincitori, da campioni pluridecorati ad allenatori, passando poi per giovanissimi professionisti e anche calciatrici. Robert Lewandowski supera Messi e CR7 nell'annuale corsa al The Best footballer of the year . Poco male comunque per l'argentino e il portoghese, inseriti nella top XI dell'anno solare che, oltre a questi ultimi e all'attaccante del Bayern Monaco, ha compreso molti altri calciatori. Ecco l'undici completo: Alisson; Alexander-Arnold, van Dijk, Sergio Ramos, Davies; Kimmich, De Bruyne, ... Leggi su mediagol (Di giovedì 17 dicembre 2020) IlTheva di scena a Zurigo.Altradi premiazioni e riconoscimenti per calciatori e personaggi del panorama europeo del football. Dopo l'assegnazione del Golden Boy - noto premio instituito dal quotidiano TuttoSport -, a Zurigo sono stati diversi i, da campioni pluridecorati ad allenatori, passando poi per giovanissimi professionisti e anche calciatrici. Robert Lewandowski superae CR7 nell'annuale corsa al Thefootballer of the year . Poco male comunque per l'argentino e il portoghese, inseriti nella top XI dell'anno solare che, oltre a questi ultimi e all'attaccante del Bayern Monaco, ha compreso molti altri calciatori. Ecco l'undici completo: Alisson; Alexander-Arnold, van Dijk, Sergio Ramos, Davies; Kimmich, De Bruyne, ...

FIFPro : .@barbarabonansea, sei stata votata come centrocampista @FIFAcom @FIFPro #World11 dalle tue compagne di calcio prof… - SkySport : The Best Fifa Awards 2020: tutti i vincitori di questa edizione - FIFAWorldCup : The football world is in mourning. @Azzurri icon. #WorldCup hero. The thoughts of FIFA are today with Paolo Rossi's… - sportli26181512 : Lewandowski vince il The Best Fifa Football Award: (ANSA) - ROMA, 17 DIC - Robert Lewandowski ha vinto il The Best… - TUTTOJUVE_COM : The Best FIFA Men’s Coach, vince (di nuovo) Jurgen Klopp. Battuti Guardiola e Flick -