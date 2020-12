FIFA FIFPro Men’s World 11. Cristiano Ronaldo unico della Serie A nella formazione (Di giovedì 17 dicembre 2020) La FIFA ha svelato la formazione tipo del 2020, ovvero la “FIFA FIFPro Men’s World 11”. Da una rosa di 55 giocatori è stata scelta la formazione ideale dell’anno: Alisson (Liverpool); Alexander-Arnold (Liverpool), Van Dijk (Liverpool), Sergio Ramos (Real Madrid), Davies (Bayern); Kimmich (Bayern), De Bruyne (Manchester City), Thiago Alcantara (Bayern); Messi (Barcellona), Lewandowski (Bayern), Cristiano Ronaldo (Juventus). Here is the FIFA @FIFPro Men’s #World11 2020: @Alissonbecker, @TrentAA, @SergioRamos, @VirgilvDijk, @AlphonsoDavies, @DeBruyneKev, @Thiago6, Joshua Kimmich, Lionel Messi, @lewy official and @Cristiano What a team! ... Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 17 dicembre 2020) Laha svelato latipo del 2020, ovvero la “11”. Da una rosa di 55 giocatori è stata scelta laideale dell’anno: Alisson (Liverpool); Alexander-Arnold (Liverpool), Van Dijk (Liverpool), Sergio Ramos (Real Madrid), Davies (Bayern); Kimmich (Bayern), De Bruyne (Manchester City), Thiago Alcantara (Bayern); Messi (Barcellona), Lewandowski (Bayern),(Juventus). Here is the11 2020: @Alissonbecker, @TrentAA, @SergioRamos, @VirgilvDijk, @AlphonsoDavies, @DeBruyneKev, @Thiago6, Joshua Kimmich, Lionel Messi, @lewy official and @What a team! ...

FIFPro : .@barbarabonansea, sei stata votata come centrocampista @FIFAcom @FIFPro #World11 dalle tue compagne di calcio prof… - forumJuventus : ? FIFA Fifpro #World11 ?? CR7 e De Ligt tra i candidati ?? Tra le donne Gama e Bonansea ?? - MattCocco : RT @JWS_Italia: Grande @barbarabonansea, complimenti. Eletta dalle calciatrici professioniste di tutto il mondo nella #World11 di #FIFA #F… - uaa_oi : RT @FIFPro: @juventusfc Congratulazioni! @Cristiano è stato votato come attacante @FIFAcom @FIFPro #World11 dai suoi colleghi calciatori pr… - uaa_oi : RT @FIFPro: @JuventusFCWomen, congratulazioni! @barbarabonansea è stata votata come centrocampista @FIFAcom @FIFPro #World11 dalle sue comp… -