FIFA Fair Play Award, il vincitore Mattia Agnese: “Non mi sento un eroe, ho fatto quello che sentivo” (Di giovedì 17 dicembre 2020) “Non mi sento un eroe, ho fatto soltanto quello che sentivo: è un’emozione incredibile ricevere questo premio e voglio ringraziare la mia famiglia e tutto l’Ospedaletti. Spero sia un esempio. Mi ero informato su Youtube, perché volevo conoscere la giusta procedura in casi come questo”. Lo ha detto Mattia Agnese, il ragazzo diciassettenne dell’Ospedaletti, vincitore del FIFA Fair Play Award per aver soccorso un avversario che aveva perso i sensi durante una partita. “Siamo orgogliosi ed emozionati quello che ha fatto Mattia nessuno lo potrà mai dimenticare e siamo fieri che faccia parte della nostra famiglia – ha detto il presidente ... Leggi su sportface (Di giovedì 17 dicembre 2020) “Non miun, hosoltantoche: è un’emozione incredibile ricevere questo premio e voglio ringraziare la mia famiglia e tutto l’Ospedaletti. Spero sia un esempio. Mi ero informato su Youtube, perché volevo conoscere la giusta procedura in casi come questo”. Lo ha detto, il ragazzo diciassettenne dell’Ospedaletti,delper aver soccorso un avversario che aveva perso i sensi durante una partita. “Siamo orgogliosi ed emozionatiche hanessuno lo potrà mai dimenticare e siamo fieri che faccia parte della nostra famiglia – ha detto il presidente ...

GIUSPEDU : RT @tvdellosport: ?? Il 17enne dell’Ospedaletti, ha ricevuto il premio Fair Play Fifa Awards 2020 A #Sportitaliamercato il 10 dicembre, ci… - Piva1893 : RT @GenoaCFC: Congratulazioni a Mattia e all'Ospedaletti, affiliata Genoa Academy, per la vittoria del FIFA Fair Play Award. #FIFAFootballA… - tvdellosport : ?? Il 17enne dell’Ospedaletti, ha ricevuto il premio Fair Play Fifa Awards 2020 A #Sportitaliamercato il 10 dicemb… - AnsaLiguria : Agnese: 'Felice ed emozionato, ma non mi sento un eroe'. Giovane dell'Ospedaletti ha vinto il Fifa Award per il fai… - JenBandicoot : RT @GenoaCFC: Congratulazioni a Mattia e all'Ospedaletti, affiliata Genoa Academy, per la vittoria del FIFA Fair Play Award. #FIFAFootballA… -