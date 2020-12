FIA | ai motoristi di F1 i primi campioni di benzina sostenibile

Italiaracing : Carburanti 100% sostenibili, si parte: ai motoristi di #F1 i primi campioni forniti dalla FIA, l'obiettivo è introd… -

Ultime Notizie dalla rete : FIA motoristi

F1inGenerale

Le specifiche richieste dalla FIA verranno verificate nei test al banco dai motoristi. L'obiettivo della Federazione e della F1 è di essere nel 2030 uno sport a impatto carbonioso netto pari a zero. L ...Jacopo Rubino La prossima delle grandi sfide tecnologiche in Formula 1 si giocherà sui carburanti: diventeranno al 100 per cento sostenibili, come ufficializzato dalla FIA nella sua Assemblea ...