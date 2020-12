Festival di Sanremo 2021: i 26 big in gara, gli 8 giovani e i titoli di tutte le canzoni (Di giovedì 17 dicembre 2020) Questa sera va in onda su Rai 1 la serata finale di Sanremo giovani. Conosceremo quindi gli 8 cantanti che andranno di diritto sul palco del Teatro Ariston per la settantunesima edizione del Festival di Sanremo. Conduttore per il secondo anno consecutivo del Festival è Amadeus, anche se ad ora non siamo a conoscenza di eventuali vallette o ospiti. Al fianco di Amadeus dovremmo trovare sempre Fiorello, stasera sostituito da Riccardo Rossi. La radio ufficiale del Festival, Radio 2, seguirà da qui a marzo tutti i giovani in gara. Va ricordato inoltre che sempre stasera avremo modo di conoscere i 26 big in gara (16 uomini e 10 donne). LA LISTA DEI 26 BIG IN gara FRANCESCO RENGA, “Quando trovo te” COMA COSE, ... Leggi su trendit (Di giovedì 17 dicembre 2020) Questa sera va in onda su Rai 1 la serata finale di. Conosceremo quindi gli 8 cantanti che andranno di diritto sul palco del Teatro Ariston per la settantunesima edizione deldi. Conduttore per il secondo anno consecutivo delè Amadeus, anche se ad ora non siamo a conoscenza di eventuali vallette o ospiti. Al fianco di Amadeus dovremmo trovare sempre Fiorello, stasera sostituito da Riccardo Rossi. La radio ufficiale del, Radio 2, seguirà da qui a marzo tutti iin. Va ricordato inoltre che sempre stasera avremo modo di conoscere i 26 big in(16 uomini e 10 donne). LA LISTA DEI 26 BIG INFRANCESCO RENGA, “Quando trovo te” COMA COSE, ...

