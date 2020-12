Ferisce con una forchetta la moglie al volto a Milano: arrestato (Di giovedì 17 dicembre 2020) L'aggressione in largo Valera. Il 40enne è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia. La donna è stata portata al San Carlo dove le hanno riscontrato una prognosi di 30 giorni Leggi su repubblica (Di giovedì 17 dicembre 2020) L'aggressione in largo Valera. Il 40enne è statoper maltrattamenti in famiglia. La donna è stata portata al San Carlo dove le hanno riscontrato una prognosi di 30 giorni

cronaca_news : Ferisce con una forchetta la moglie al volto a Milano: arrestato - eugenio55961806 : Non è la battuta che ferisce, può anche starci, ma sommata al fatto che da una settimana a questa parte siano state… - thoughtidcry : @hiudetemilaudio Ok allora.. eri ad una festa con il tipo che ti piaceva e ti ferisce e scappi fuori però poi lui a… - salvatoredim : RT @ProVitaFamiglia: ?? ORRIBILI 'DECORI' ABORTISTI Un albero di #Natale con gli strumenti per l'#aborto. Una vergognosa e blasfema banali… - goldenwings17 : RT @ProVitaFamiglia: ?? ORRIBILI 'DECORI' ABORTISTI Un albero di #Natale con gli strumenti per l'#aborto. Una vergognosa e blasfema banali… -

Ultime Notizie dalla rete : Ferisce con Ferisce con una forchetta la moglie al volto a Milano: arrestato La Repubblica Incidente a L’Aquila, un ragazzo muore. Mamma e figlia ferite

Gravissimo incidente a L’Aquila, nel quale purtroppo un giovane ragazzo è morto. Coinvolte anche una donna e la figlia, che nell’impatto sono rimaste ferite. Lo scontro è avvenuto nella serata di ...

Si schianta contro il muro del sovrappasso, ferito un 21enne

PAVIA. Si è schiantato con la sua Seat Leon contro un muro del sovrapasso ferroviario del bivio della Gramegna, alla fine di viale Repubblica, a Pavia intorno alle 22.15 di mercoledì. Il ferito è un 2 ...

Gravissimo incidente a L’Aquila, nel quale purtroppo un giovane ragazzo è morto. Coinvolte anche una donna e la figlia, che nell’impatto sono rimaste ferite. Lo scontro è avvenuto nella serata di ...PAVIA. Si è schiantato con la sua Seat Leon contro un muro del sovrapasso ferroviario del bivio della Gramegna, alla fine di viale Repubblica, a Pavia intorno alle 22.15 di mercoledì. Il ferito è un 2 ...