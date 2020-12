Federica Panicucci incontra un uomo potente: “siamo sulla stessa barca” (Di giovedì 17 dicembre 2020) Federica Panicucci racconta sul suo profilo Istagram l’incontro con uno degli uomini più potenti al mondo Federica PanicucciLa nota conduttrice Federica Panicucci è ormai un pilastro della televisione italiana, dopo un debutto nella trasmissione “Portobello” si è subito insediata sul grande schermo attirando l’attenzione di un pubblico molto vasto. Inizialmente partecipò in trasmissioni con ruoli minori poi negli anni novanta raggiunge il successo conducendo diverse trasmissione in onda su Italia uno, rete della quale diventa simbolo immediatamente, come diverse edizioni del Festivalbar. Dopo un lungo periodo in cui era passata alla conduzione su Rai 2, torna nel 2006 in Mediaset e lì diventa la regina, conducendo con immenso successo la prima edizione di “La pupa ed ... Leggi su kronic (Di giovedì 17 dicembre 2020)racconta sul suo profilo Istagram l’incontro con uno degli uomini più potenti al mondoLa nota conduttriceè ormai un pilastro della televisione italiana, dopo un debutto nella trasmissione “Portobello” si è subito insediata sul grande schermo attirando l’attenzione di un pubblico molto vasto. Inizialmente partecipò in trasmissioni con ruoli minori poi negli anni novanta raggiunge il successo conducendo diverse trasmissione in onda su Italia uno, rete della quale diventa simbolo immediatamente, come diverse edizioni del Festivalbar. Dopo un lungo periodo in cui era passata alla conduzione su Rai 2, torna nel 2006 in Mediaset e lì diventa la regina, conducendo con immenso successo la prima edizione di “La pupa ed ...

Elena52199033 : RT @aleloves_lou: Federica Panicucci come cazzo osi far vedere l’ultima mattina di Francesco in casa mamma mia mi uccido #gfvip #Mattino5 h… - fraancescaa00 : RT @aleloves_lou: Federica Panicucci come cazzo osi far vedere l’ultima mattina di Francesco in casa mamma mia mi uccido #gfvip #Mattino5 h… - LuniVale : RT @aleloves_lou: Federica Panicucci come cazzo osi far vedere l’ultima mattina di Francesco in casa mamma mia mi uccido #gfvip #Mattino5 h… - Antonel02927020 : RT @aleloves_lou: Federica Panicucci come cazzo osi far vedere l’ultima mattina di Francesco in casa mamma mia mi uccido #gfvip #Mattino5 h… - duecuoriallora : RT @aleloves_lou: Federica Panicucci come cazzo osi far vedere l’ultima mattina di Francesco in casa mamma mia mi uccido #gfvip #Mattino5 h… -