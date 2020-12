F1 | Williams | arriva Jost Capito come nuovo Ceo del team

(Di giovedì 17 dicembre 2020)amministratore delegato per la. Dal 1 febbraio, infatti, si unirà al, che vanta una lunga carriera nel motorsport: a lui, che riferirà direttamente al presidente della ...

La Gazzetta dello Sport

La Williams ha scelto Jost Capito come nuovo Chief Executive Officer del suo team. I nuovi proprietari di Dorilton Capital hanno avviato un processo di ricostruzione della squadra, durante il quale so ...Jost Capito, veterano dell'industria automobilistica tedesca, entrerà a far parte della Williams con il ruolo di CEO a partire dall'inizio di febbraio.