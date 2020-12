Espulsione Insigne: cosa ha detto il capitano del Napoli a Massa – VIDEO (Di giovedì 17 dicembre 2020) ? SOUND ON ? ?: @GerardoFNSpic.twitter.com/0R60Zj4f3i— Out Of Context Napoli (@NoContextNapoli) December 17, 2020 Lorenzo Insigne ha rimediato una pesante Espulsione per proteste durante Inter Napoli: ecco l’audio completo del dialogo con l’arbitro Massa – VIDEO Lorenzo Insigne è stato protagonista di un episodio negativo durante il match di San Siro tra Inter e Napoli, rimediando una pesante Espulsione per proteste che gli ha impedito di concludere la gara. «Non ti ho mandato a cagare», tenta di giustificarsi il capitano azzurro con l’arbitro Davide Massa, che avrebbe frainteso le sue parole. Poi il nervosismo cresce e prima di lasciare il campo, Insigne ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 17 dicembre 2020) ? SOUND ON ? ?: @GerardoFNSpic.twitter.com/0R60Zj4f3i— Out Of Context(@NoContext) December 17, 2020 Lorenzoha rimediato una pesanteper proteste durante Inter: ecco l’audio completo del dialogo con l’arbitroLorenzoè stato protagonista di un episodio negativo durante il match di San Siro tra Inter e, rimediando una pesanteper proteste che gli ha impedito di concludere la gara. «Non ti ho mandato a cagare», tenta di giustificarsi ilazzurro con l’arbitro Davide, che avrebbe frainteso le sue parole. Poi il nervosismo cresce e prima di lasciare il campo,...

sscnapoli : ?? | #Gattuso “Siamo stati superiori all’Inter. L’espulsione di @Lor_Insigne è assurda” ?? - annatrieste : Cosa avrà detto Insigne a Massa per meritarsi l'espulsione? 1)Mi permetta ma non è rigore 2)Disonesto! 3)A bucchin 'e mammt - Inter : ?? | ESPULSIONE 72' - Rosso per proteste a Insigne: il direttore di gara ha concesso un penalty per il fallo di Osp… - BetterCallGigi : Ricordiamo che l'espulsione a Vidal era giusta mentre quella a Insigne no. Ricordiamo che in Roma-Milan hanno dato… - ILOVEPACALCIO : Toni: «Espulsione Insigne? Esagerata, l'arbitro poteva soprassedere» - Ilovepalermocalcio -

Ultime Notizie dalla rete : Espulsione Insigne Perché Lorenzo Insigne è stato espulso in Inter-Napoli: la frase all’arbitro Massa Sport Fanpage Napoli, giornata storta: dal sangue di San Gennaro, alle lacrime di Mertens

Il miracolo di San Gennaro non è avvenuto e sul Napoli e la città si è abbattuto il cattivo presagio: giornata no per gli azzurri contro l'Inter.

Squalifica Insigne, il precedente di Morata: tra regolamento e ricorso

Il caso dell’espulsione di Lorenzo Insigne nel match tra Inter e Napoli può fare riferimento ad un precedente recente, ovvero quello relativo ...

Il miracolo di San Gennaro non è avvenuto e sul Napoli e la città si è abbattuto il cattivo presagio: giornata no per gli azzurri contro l'Inter.Il caso dell’espulsione di Lorenzo Insigne nel match tra Inter e Napoli può fare riferimento ad un precedente recente, ovvero quello relativo ...