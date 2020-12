(Di giovedì 17 dicembre 2020) L'emergenza covid travolge il Nordest: in provincia di Verona gli obitori sono pieni e le salme vengono spostate in celle frigorifere per merci nel cortile dell'ospedale pubblico. Dopo i camion militari di Bergamo,le terribili immagini della seconda ondata: nella regione di Zaia record di contagi e vittime, medici e infermieri allo stremo

espressonline : Esclusivo - Troppi morti in Veneto, le bare riempiono i container: ecco le foto shock - SuttoraM : RT @giusyoni: @Rebeka80721106 @DonatoMarinelli @italiano705 @Alexia30559 @AntonellaLaTor6 @ValerioLivia @lagatta4739 @Hakflak @lucy_esposit… - Rebeka80721106 : RT @giusyoni: @Rebeka80721106 @DonatoMarinelli @italiano705 @Alexia30559 @AntonellaLaTor6 @ValerioLivia @lagatta4739 @Hakflak @lucy_esposit… - giusyoni : @Rebeka80721106 @DonatoMarinelli @italiano705 @Alexia30559 @AntonellaLaTor6 @ValerioLivia @lagatta4739 @Hakflak… -

Ultime Notizie dalla rete : Esclusivo Troppi

L'Espresso

L'emergenza covid travolge il Nordest: in provincia di Verona gli obitori sono pieni e le salme vengono spostate in celle frigorifere per merci nel cortile dell'ospedale pubblico. Dopo i camion milita ...Giorgia Meloni a Cartabianca si arrabbia perché le fanno troppe domande. O meglio. Perché non riesce a rispondere alle domande incalzanti di Bianca Berlinguer e di Lucia Annunziata. La leader di Frate ...