Esa, ora è ufficiale: Josef Aschbacher nuovo direttore generale dell’Agenzia spaziale europea. Fraccaro si congratula (Di giovedì 17 dicembre 2020) La notizia era ufficiosa già da alcune settimane, ora è arrivata anche l’ufficialità: Josef Aschbacher sarà il nuovo direttore generale dell’Agenzia spaziale europea (Esa) per i prossimi 4 anni. La nomina è stata fatta oggi dal Consiglio dell’Esa, che ha così scelto il sostituto di Jan Worner, il cui mandato d’ufficio termina il 30 giugno 2021. Aschbacher è attualmente direttore dei Programmi di Osservazione della Terra dell’Esa e capo dal 2016 dell’Esrin, il centro Esa vicino Roma per l’Osservazione della Terra. Nato in Austria, Aschbacher ha studiato all’Università di Innsbruck, dove ha conseguito dei master e un dottorato in Scienze Naturali. Ha oltre tre decenni di esperienza di lavoro in ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 17 dicembre 2020) La notizia era ufficiosa già da alcune settimane, ora è arrivata anche l’ufficialità:sarà il(Esa) per i prossimi 4 anni. La nomina è stata fatta oggi dal Consiglio dell’Esa, che ha così scelto il sostituto di Jan Worner, il cui mandato d’ufficio termina il 30 giugno 2021.è attualmentedei Programmi di Osservazione della Terra dell’Esa e capo dal 2016 dell’Esrin, il centro Esa vicino Roma per l’Osservazione della Terra. Nato in Austria,ha studiato all’Università di Innsbruck, dove ha conseguito dei master e un dottorato in Scienze Naturali. Ha oltre tre decenni di esperienza di lavoro in ...

