Eroina in confezioni cioccolatini e caramelle, 24 arresti (Di giovedì 17 dicembre 2020) Sgominata dai carabinieri, con 24 arresti eseguiti all'alba di oggi nell'operazione "Daraga", un'organizzazione criminale, con base logistica nel grattacielo multietnico Hotel House di Porto Recanati (Macerata), che faceva arrivare Eroina pura da Afghanistan e Pakistan verso il Centro Italia: lo stupefacente arrivava anche da altri mercati italiani, fuori dalle Marche, impacchettato in confezioni di prodotti dolciari, barrette di cioccolato, confezioni di caramelle, termosaldate, identiche per fattezze, peso e dimensioni alle originali; o era trasportato nei bagagli, sotto le suole delle scarpe o ingerita in ovuli da "corrieri" che viaggiano con mezzi pubblici. In azione, coordinati dal procuratore di Macerata Giovanni Giorgio, i Carabinieri del Comando Provinciale di Macerata, coadiuvati da quelli ...

