Eroina dall'Hotel House a tutto il centro Italia con affari milionari: retata di pusher afghani e pakistani (Di giovedì 17 dicembre 2020) MACERATA - dall' Hotel House di Porto Recanati a tutto il centro Italia: sgominata dai carabinieri una banda di spacciatori di Eroina , con un maxi sequestro di oltre 6 kg di stupefacente e l'arresto ... Leggi su corriereadriatico (Di giovedì 17 dicembre 2020) MACERATA -di Porto Recanati ail: sgominata dai carabinieri una banda di spacciatori di, con un maxi sequestro di oltre 6 kg di stupefacente e l'arresto ...

WordNews_it : Fiumi di eroina e cocaina dall'Albania alla Basilicata: 18 arresti Le persone indagate sono accusate, a vario titol… - PolicoRobot : RT @TuttoH24: Droga dall’Albania al Sud Italia, per poi finire sulle piazze di spaccio della costa metapontina, in particolare tra Tursi e… - TuttoH24 : Droga dall’Albania al Sud Italia, per poi finire sulle piazze di spaccio della costa metapontina, in particolare tr… - infoitesteri : Fiumi di eroina e cocaina dall'Albania, arresti anche a Udine - Marcell03827767 : @RaiNews Stone ... sicuro che sia vaccino anti covid ? Mhm... questa tua... dipendenza... mhm ... lì iniettano di… -

Ultime Notizie dalla rete : Eroina dall Eroina dall'Hotel House a tutto il centro Italia con affari milionari: retata di pusher... Corriere Adriatico Cos’è rimasto degli "Angeli del coronavirus"?

Medici elogiati come eroi ieri, criticati e bersagliati oggi: cos'è rimasto della retorica e dei buoni sentimenti che hanno caratterizzato la prima ondata di Covid-19. Medici elogiati come eroi ieri, ...

Sardegna, in dono ai vescovi la statuina dell’infermiera con la mascherina

Nei prossimi giorni le statuine verranno distribuite dalle rappresentanze territoriali delle due associazioni ... “in segno di riconoscenza verso tutti gli eroi del nostro tempo che lottano per ...

Medici elogiati come eroi ieri, criticati e bersagliati oggi: cos'è rimasto della retorica e dei buoni sentimenti che hanno caratterizzato la prima ondata di Covid-19. Medici elogiati come eroi ieri, ...Nei prossimi giorni le statuine verranno distribuite dalle rappresentanze territoriali delle due associazioni ... “in segno di riconoscenza verso tutti gli eroi del nostro tempo che lottano per ...