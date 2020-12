Equitazione | FEI Endurance World Championship 2022 assegnati all’Italia

Leggi su sportface

(Di giovedì 17 dicembre 2020) Nella giornata di oggi, giovedì 17 dicembre, la Federazione Equestre Internazionale ha ufficializzato l’assegnazione dei FEI. I Campionati del Mondo della disciplina dell’, dunque, si svolgeranno il 22 ottobrea circa un mese di distanza dai Campionati del Mondo di Concorso Completo, in programma dal 14 al 18 settembre, e dai Campionati del Mondo di Attacchi, previsti tra il 21 e il 25 settembreai Pratoni del Vivaro. Il presidente della FISA, Marco Di Paola, si è detto estremamente soddisfatto per questa importante notizia: “Si tratta di una grande notizia per il tutto mondo degli sport equestri italiani. L’Italia darà vita così a tre degli appuntamenti dei WEC, ...