“Entra e mi ha baciato, ha baciato tutti”. Nelle intercettazioni dell’uomo dei clan il racconto sull’incontro col renziano Sammartino (Di giovedì 17 dicembre 2020) Baci, abbracci, strette di mano e una chiacchierata in disparte prima di andare via. Un faccia a faccia tra l’esponente di Italia Viva Luca Sammartino, già deputato e poi rieletto all’Ars con il record di 32mila preferenze, e il boss del clan Laudani Girolamo Lucio Brancato, scarcerato da qualche anno dopo pesanti condanne per mafia ed estorsione. Il tutto a pochi giorni dalle regionali 2017 in Sicilia. È quello che sarebbe successo, almeno secondo le accuse. Il racconto di quell’incontro, infatti, è contenuto negli atti dell’inchiesta antimafia Report della procura di Catania sui clan attivi nella provincia etnea. Brancato da ieri è finito dietro le sbarre mentre a Sammartino è stato notificato un avviso di conclusione indagini per corruzione elettorale. Per i magistrati il patto tra i due prevedeva ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 17 dicembre 2020) Baci, abbracci, strette di mano e una chiacchierata in disparte prima di andare via. Un faccia a faccia tra l’esponente di Italia Viva Luca, già deputato e poi rieletto all’Ars con il record di 32mila preferenze, e il boss delLaudani Girolamo Lucio Brancato, scarcerato da qualche anno dopo pesanti condanne per mafia ed estorsione. Il tutto a pochi giorni dalle regionali 2017 in Sicilia. È quello che sarebbe successo, almeno secondo le accuse. Ildi quell’incontro, infatti, è contenuto negli atti dell’inchiesta antimafia Report della procura di Catania suiattivi nella provincia etnea. Brancato da ieri è finito dietro le sbarre mentre aè stato notificato un avviso di conclusione indagini per corruzione elettorale. Per i magistrati il patto tra i due prevedeva ...

