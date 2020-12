Entella-Pordenone (venerdì 18 dicembre, ore 19): formazioni, quote, pronostici (Di giovedì 17 dicembre 2020) Anticipo del venerdì della tredicesima giornata di Serie B e che vede l’Entella affrontare sul proprio campo il Pordenone. Brutta botta quella della squadra ligure, travolta a Monza e sempre più inguaiata in bassa classifica; per il Pordenone un punto importante quello colto contro il Brescia che mantiene la squadra ad un tiro di schioppo InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting (Di giovedì 17 dicembre 2020) Anticipo deldella tredicesima giornata di Serie B e che vede l’affrontare sul proprio campo il. Brutta botta quella della squadra ligure, travolta a Monza e sempre più inguaiata in bassa classifica; per ilun punto importante quello colto contro il Brescia che mantiene la squadra ad un tiro di schioppo InfoBetting: Scommesse Sportive e

infobetting : Entella-Pordenone (venerdì 18 dicembre, ore 19): formazioni, quote, - Fantacalciok : Virtus Entella – Pordenone: diretta live, risultato in tempo reale - Calciodiretta24 : Virtus Entella – Pordenone: diretta live, risultato in tempo reale - _Tiempo_Extra_ : #Futbol ?? #SerieB ???? - Fecha 12 Reggiana 1-2 Frosinone Ascoli 0-3 Cosenza Cittadella 3-0 Vicenza Empoli 1-0 Cremon… - PEFIORENTINA : Serie B Matchday 12 Full Times Cittadella 3 Vicenza 0 Pisa 0 Pescara 0 Spal 0 Chievo 0 Salernitana 1 Lecce 1 Asc… -