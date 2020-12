Enit, firmata l'intesa Valore Paese Italia (Di giovedì 17 dicembre 2020) Valorizzare il patrimonio immobiliare pubblico e il turismo sostenibile, coniugando arte, cultura e bellezze naturali. È questo l'obiettivo del programma Valore Paese Italia. L'iniziativa, presentata lo scorso 7 ottobre, continua a crescere e consolidarsi. Oggi, durante un workshop virtuale, è stato suggellato l'accordo istituzionale tra il ministero per i Beni e le Attività Culturali, l’Agenzia del Demanio, Enit - l'Agenzia Nazionale del Turismo e Difesa Servizi S.p.A., la società in house del ministero della Difesa della Repubblica Italiana. Leggi su tg24.sky (Di giovedì 17 dicembre 2020) Valorizzare il patrimonio immobiliare pubblico e il turismo sostenibile, coniugando arte, cultura e bellezze naturali. È questo l'obiettivo del programma. L'iniziativa, presentata lo scorso 7 ottobre, continua a crescere e consolidarsi. Oggi, durante un workshop virtuale, è stato suggellato l'accordo istituzionale tra il ministero per i Beni e le Attività Culturali, l’Agenzia del Demanio,- l'Agenzia Nazionale del Turismo e Difesa Servizi S.p.A., la società in house del ministero della Difesa della Repubblicana.

stefano_gatto97 : RT @SkyTG24: Enit, firmata l'intesa Valore Paese Italia - SkyTG24 : Enit, firmata l'intesa Valore Paese Italia - agenziademanio : RT @AgCultNews: Valore Paese Italia: firmata l'intesa per il progetto sul turismo sostenibile @agenziademanio @ENIT_italia @PalmucciGiorgio… - AgCultNews : Valore Paese Italia: firmata l'intesa per il progetto sul turismo sostenibile @agenziademanio @ENIT_italia… - AS3691 : RT @agenziademanio: ?????Firmata intesa istituzionale tra @_MiBACT @ENIT_italia @MinisteroDifesa @Difesa_Servizi e #Demanio per #ValorePaeseI… -

Ultime Notizie dalla rete : Enit firmata Enit, firmata l'intesa Valore Paese Italia Sky Tg24 Enit, firmata l'intesa Valore Paese Italia

Valorizzare il patrimonio immobiliare pubblico e il turismo sostenibile, coniugando arte, cultura e bellezze naturali. È questo l'obiettivo del programma Valore Paese Italia. L'iniziativa, presentata ...

Nasce "Valore Paese Italia", un brand corale tra MiBact, Demanio, Enit e Difesa Servizi Spa per sostenere il turismo

ROMA - Si chiama Valore Paese Italia ed avrà la forza di un brand che si promuove su una rete di immobili pubblici. A firmare l'accordo per il programma di rete, sono stati il Ministro per i Beni e le ...

Valorizzare il patrimonio immobiliare pubblico e il turismo sostenibile, coniugando arte, cultura e bellezze naturali. È questo l'obiettivo del programma Valore Paese Italia. L'iniziativa, presentata ...ROMA - Si chiama Valore Paese Italia ed avrà la forza di un brand che si promuove su una rete di immobili pubblici. A firmare l'accordo per il programma di rete, sono stati il Ministro per i Beni e le ...