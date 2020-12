Eni, BCG e Google insieme per coniugare digitalizzazione e transizione energetica. La scheda video di Rosario Cerra (Di giovedì 17 dicembre 2020) Eni, BCG e Google insieme per coniugare digitalizzazione e transizione energetica Eni, Boston Consulting Group (BCG) e Google Cloud uniscono le forze per la creazione di “Open-es”, una piattaforma digitale che valorizzerà le esperienze e le best practice di sostenibilità delle aziende impegnate nella transizione energetica, sviluppando così nuove opportunità internazionali di business e di creazione di valore. La scheda video di Rosario Cerra, presidente Centro Economia Digitale Leggi su formiche (Di giovedì 17 dicembre 2020) Eni, BCG eperEni, Boston Consulting Group (BCG) eCloud uniscono le forze per la creazione di “Open-es”, una piattaforma digitale che valorizzerà le esperienze e le best practice di sostenibilità delle aziende impegnate nella, sviluppando così nuove opportunità internazionali di business e di creazione di valore. Ladi, presidente Centro Economia Digitale

