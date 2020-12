Energia | Federconsumatori | necessaria campagna contro disinformazione su mercato libero

(Di giovedì 17 dicembre 2020) (Teleborsa) – Per il 1 gennaio 2021 è fissato il solo passaggio definitivo delle PMI al, con l’abolizione deltutelato. È quanto tiene a precisarein una nota in cui sottolinea che dal passaggio sono escluse le microimprese e le utenze domestiche, il cui passaggio è invece fissato al 1 gennaio 2022. “Ci teniamo a sottolinearlo perché, approfittando biecamente dell’incertezza e della confusione creata dai continui rinvii, le aziende venditrici stanno letteralmente perseguitando i cittadini minacciandoli a passare sulin vista della ormai imminente abolizione deltutelato – spiega l’Associazione dei consumatori – Una condotta inaccettabile, soprattutto ora che l’attenzione e le preoccupazioni dei cittadini ...

(Teleborsa) – Per il 1 gennaio 2021 è fissato il solo passaggio definitivo delle PMI al mercato libero, con l'abolizione del mercato tutelato. È quanto tiene a precisare Federconsumatori in ...