Energia | Eni e grandi aziende annunciano principi per transizione

(Teleborsa) – Le aziende leader nel settore dell'Energia BP, Eni, Equinor, Galp, Occidental Petroleum Corporation, Repsol, Royal Dutch Shell e Total, hanno concordato oggi l'applicazione di 6 principi nel loro ruolo per la transizione energetica. L'approccio collaborativo congiunto è stato accolto con favore dai principali investitori che promuovono l'engagement con le società del settore attraverso Climate Action 100+, un'iniziativa degli investitori lanciata nel 2017 per garantire che le maggiori aziende al mondo emettitrici di gas serra adottino le misure necessarie per contrastare il cambiamento climatico. Ad oggi, più di 500 investitori con un valore di oltre 51.000 miliardi di dollari americani in asset di gestione hanno aderito all'iniziativa. I principi mirano a sostenere ...

(Teleborsa) – Le aziende leader nel settore dell’energia BP, Eni, Equinor, Galp, Occidental Petroleum Corporation, Repsol, Royal Dutch Shell e Total, hanno concordato oggi ...

Laboratorio MORE: da Eni e PoliTo, la sfida di decarbonizzare innovando

Come valorizzare l’energia del mare? Questa è la domanda a cui vuole rispondere il Laboratorio MORE (Marine Offshore Renewable Energy Lab).

