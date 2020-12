Energia: 8 aziende leader annunciano principi per transizione (Di giovedì 17 dicembre 2020) Roma, 17 dic. (Adnkronos) - Otto aziende leader nel settore energetico (Eni, BP, Equinor, Galp, Occidental Petroleum Corporation, Repsol, Royal Dutch Shell e Total) hanno concordato 6 principi condivisi come piattaforma collaborativa per la transizione energetica. L'approccio collaborativo congiunto è stato accolto con favore dai principali investitori che promuovono l'engagement con le società del settore attraverso Climate Action 100+. I principi mirano a sostenere l'accelerazione congiunta di tutto il comparto per contribuire agli obiettivi dell'Accordo di Parigi, realizzando progressi nella riduzione delle emissioni di gas serra, promuovendo il ruolo dei carbon sink e sottolineando l'importanza della trasparenza e dell'allineamento sul cambiamento climatico con le associazioni di categoria. Le ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 17 dicembre 2020) Roma, 17 dic. (Adnkronos) - Ottonel settore energetico (Eni, BP, Equinor, Galp, Occidental Petroleum Corporation, Repsol, Royal Dutch Shell e Total) hanno concordato 6condivisi come piattaforma collaborativa per laenergetica. L'approccio collaborativo congiunto è stato accolto con favore dai principali investitori che promuovono l'engagement con le società del settore attraverso Climate Action 100+. Imirano a sostenere l'accelerazione congiunta di tutto il comparto per contribuire agli obiettivi dell'Accordo di Parigi, realizzando progressi nella riduzione delle emissioni di gas serra, promuovendo il ruolo dei carbon sink e sottolineando l'importanza della trasparenza e dell'allineamento sul cambiamento climatico con le associazioni di categoria. Le ...

Energia: 8 aziende leader annunciano principi per transizione (2)

(Adnkronos) - Gli stakeholder chiedono maggiore coerenza e trasparenza nelle metriche utilizzate dall'industria per rendicontare le performance in ...

