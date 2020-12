Emmanuel Macron positivo al coronavirus | come sta il presidente francese

(Di giovedì 17 dicembre 2020) Ilè stato diagnosticatoal Covid-19: l’annuncio è arrivato nella tarda mattinata di oggi, giovedì 17 dicembre 2020, direttamente dall’ufficio stampa del Palazzo dell’Eliseo. Dopo la diagnosi stabilita da “Test RT-PCR effettuati non appena compaiono i primi sintomi” , il Capo dello Stato “si isolerà per sette giorni”, si legge nel comunicato.“continuerà a lavorare e garantire le sue attività a distanza”, aggiunge la sala stampa della presidenza. ARTICOLO Caso Navalny, Putin: “Non lo abbiamo avvelenato, chi ha bisogno di lui?”al: “Non è giù, sta bene e ha solo sintomi lievi”ha ...

TgLa7 : Francia, il presidente Emmanuel #Macron positivo al #Covid - AristeguiOnline : Emmanuel Macron da positivo a Covid-19 - Agenzia_Ansa : #Covid, il presidente francese Emmanuel #Macron è positivo #ANSA #coronavirus @EmmanuelMacron - Frankf1842 : RT @Agenzia_Ansa: #Covid, in autoisolamento il premier spagnolo Pedro #Sanchez dopo il pranzo di lavoro con il presidente Emmanuel #Macron,… - rancheritaxemu : Emmanuel Macron, presidente de Francia, da positivo a COVID-19 -

Lo rende noto l’Eliseo. Il presidente della Repubblica francese è ora in isolamento per sette giorni così come il primo ministro Castex ma anche il presidente del Consiglio spagnolo Sanchez che era ...Il presidente francese Emmanuel Macron è stato diagnosticato positivo al Covid-19: l’annuncio è arrivato nella tarda mattinata di oggi, giovedì 17 dicembre 2020, direttamente dall’ufficio ...