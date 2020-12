Emma Marrone | grande paura per la mamma | cosa è successo?

Leggi su youmovies

(Di giovedì 17 dicembre 2020) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.ha da poco terminato l’esperienza come giudice di X Factor ed è tornata a casa dai suoi genitori: eccoha fatto.ha recentemente terminato la sua prima esperienza ad X Factor in qualità di giudice, che l’ha vista arrivare fino in finale con il suo concorrente Blind. Il rapper supportato