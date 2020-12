Emilia Romagna, 3,3 milioni di euro in più per i giovani che non studiano e non lavorano (Di giovedì 17 dicembre 2020) L'assessore Colla: “Le risorse aggiuntive permetteranno di raggiungere ancora più ragazzi che non studiano e non lavorano" L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 17 dicembre 2020) L'assessore Colla: “Le risorse aggiuntive permetteranno di raggiungere ancora più ragazzi che none non" L'articolo .

RegioneER : Lavoro, @RegioneER proroga al 30 giugno 21 le opportunità di accesso ai servizi per il lavoro per i Neet, i giovani… - Osserv_Digital : La regione più #digitale d’Italia è la Lombardia , con un punteggio pari a 72 su 100, seguita da Lazio, Provincia d… - sbonaccini : La @RegioneER sottoscrive con tutte le parti sociali #Pattolavoroeclima. Progetto condiviso per nuovo sviluppo… - dbollini : Una curiosità (quasi) senza polemica. Mai sammarinesi hanno terapie intensive o vengono in Emilia Romagna? - MaristinaG : RT @corrierebologna: San Marino autorizza il cenone di Capodanno -

Ultime Notizie dalla rete : Emilia Romagna Coronavirus, l'aggiornamento: su oltre 17.500 tamponi effettuati, 1.238 nuovi positivi. Quasi 3mila i guariti, calano ricoveri e casi attivi Regione Emilia Romagna Arrivano a giugno 2021 in riva al Santerno i Campionati Italiani di Ciclismo

Imola. Nel 2021 ExtraGiro organizzerà nella città del Santerno i Campionati italiani su strada Elite Uomini (prof) e a cronometro Elite Uomini, Elite Donne e Junior ...

Coronavirus, Amnesty: "Nelle Rsa italiane violati i diritti umani"

Lo scrive in "Abbandonati', il rapporto sulle strutture per anziani che riguarda in particolare Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna. Amnesty chiede "un'inchiesta pubblica indipendente per esaminare ...

Imola. Nel 2021 ExtraGiro organizzerà nella città del Santerno i Campionati italiani su strada Elite Uomini (prof) e a cronometro Elite Uomini, Elite Donne e Junior ...Lo scrive in "Abbandonati', il rapporto sulle strutture per anziani che riguarda in particolare Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna. Amnesty chiede "un'inchiesta pubblica indipendente per esaminare ...