Ellen DeGeneres parla dei dolori fisici provocati dal Covid: "Adesso sto meglio, ma..." (Di giovedì 17 dicembre 2020) Ellen DeGeneres è risultata positiva al Covid-19: la conduttrice ha aggiornato i followers sul suo stato di salute e si è soffermata sui dolori fisici e i sintomi meno conosciuti della malattia. Ellen DeGeneres è una delle personalità del mondo dello spettacolo ad essere risultate positive al Covid-19. La conduttrice ha parlato dei sintomi della malattia e del terribile mal di schiena che il virus le ha lasciato in dono e, ancora una volta, ha invitato tutti alla massima prudenza. Attraverso il suo profilo Twitter, Ellen DeGeneres ha aggiornato i suoi followers sulle sue condizioni di salute e ha detto di sentirsi al 100%. Come riporta ETonline, la conduttrice ha dichiarato: "Ciao a tutti! Voglio ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 17 dicembre 2020)è risultata positiva al-19: la conduttrice ha aggiornato i followers sul suo stato di salute e si è soffermata suie i sintomi meno conosciuti della malattia.è una delle personalità del mondo dello spettacolo ad essere risultate positive al-19. La conduttrice hato dei sintomi della malattia e del terribile mal di schiena che il virus le ha lasciato in dono e, ancora una volta, ha invitato tutti alla massima prudenza. Attraverso il suo profilo Twitter,ha aggiornato i suoi followers sulle sue condizioni di salute e ha detto di sentirsi al 100%. Come riporta ETonline, la conduttrice ha dichiarato: "Ciao a tutti! Voglio ...

