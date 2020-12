Eleonora Brigliadori tuona: “Vaccino Covid? C’è la tecnologia di Satana, preferisco morire” (Di giovedì 17 dicembre 2020) Eleonora Brigliadori torna a tuonare Come tutti ben sanno da gennaio 2021 nel nostro Paese finalmente prenderà il via la campagna di vaccinazione per il Covid-19. Tra coloro che non se lo faranno c’è Eleonora Brigliadori, fruttariana e convinta no-Vax. L’ex volto del piccolo schermo senza mezze misure ha dichiarato: “Chi oggi gioca a fare Dio, è veramente da fermare: ma io non permetterò a nessuno di incrinare la mia anima e di bloccare la mia evoluzione e sono pronta a morire se qualcuno avrà l’ardire di obbligarmi ad alcunché”. Ma andiamo a vedere nello specifico cos’altro ha dichiarato la donna a Adnkronos. L’ex volto del piccolo schermo contro la vaccinazione da Coronavirus Eleonora Brigliadori ha un grosso seguito di fan sui suoi ... Leggi su kontrokultura (Di giovedì 17 dicembre 2020)torna are Come tutti ben sanno da gennaio 2021 nel nostro Paese finalmente prenderà il via la campagna di vaccinazione per il-19. Tra coloro che non se lo faranno c’è, fruttariana e convinta no-Vax. L’ex volto del piccolo schermo senza mezze misure ha dichiarato: “Chi oggi gioca a fare Dio, è veramente da fermare: ma io non permetterò a nessuno di incrinare la mia anima e di bloccare la mia evoluzione e sono pronta ase qualcuno avrà l’ardire di obbligarmi ad alcunché”. Ma andiamo a vedere nello specifico cos’altro ha dichiarato la donna a Adnkronos. L’ex volto del piccolo schermo contro la vaccinazione da Coronavirusha un grosso seguito di fan sui suoi ...

