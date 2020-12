Elenoire Casalegno è incantevole | “e le ventenni mute”

Leggi su newscronaca.myblog

(Di giovedì 17 dicembre 2020) Resta una donna bellissima,. Tremendamente bella. Il noto volto televisivo, che sin da giovanissima aveva fatto capolino in diversi programmi molto noti, con il tempo è cresciuta conservando comunque l’aria sbarazzina di un tempo. Oggi è sempre desiderabile grazie al sorriso, alla perfezione del suo fisico ed all’intelligenza e l’ironia. Tutte qualità che portano ad avere un mix perfetto, per quello che è il prototipo dell’essere femminile ideale. Approfittando di un bel giorno di sole nel cuore di dicembre. Lei si mostra in tutto il suo splendore indossando un costume da bagno. Il suo viso è nascosto dalla bionda chioma fluente. Lasi rivolge ai suoi ammiratori tivolgeno loro la seguente domanda. “Mentre cercavo di rispondere alla domanda: ‘Che cos’è l’amore?’, il mio cellulare mi ha “schiaffato” questa ...